Bundesliga
FC Augsburg: Urteil gegen Baum steht fest
@Maxppp
Der FC Augsburg muss im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr) ohne seinen Cheftrainer auskommen. Der DFB-Kontrollausschuss hat Manuel Baum mit einer Sperre für ein Spiel belegt.
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FC Augsburg @FCAugsburg – 11:33
Urteil: Manuel Baum wurde vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Mainz für ein Spiel gesperrt. ⚖️Bei X ansehen
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Baum hatte beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 die schnelle Ausführung eines Einwurfs verhindert und dafür die Rote Karte gesehen. Dies wurde als unsportliches Verhalten gewertet. Baum und der FCA haben das Urteil bereits akzeptiert.
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