Der FC Augsburg muss im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (17:30 Uhr) ohne seinen Cheftrainer auskommen. Der DFB-Kontrollausschuss hat Manuel Baum mit einer Sperre für ein Spiel belegt.

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Baum hatte beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen Mainz 05 die schnelle Ausführung eines Einwurfs verhindert und dafür die Rote Karte gesehen. Dies wurde als unsportliches Verhalten gewertet. Baum und der FCA haben das Urteil bereits akzeptiert.