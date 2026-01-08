Angebot für Eitschberger: Hertha bleibt hart

Julian Eitschberger (21) würde Hertha BSC bis Monatsende gerne verlassen, kann dabei aber offenbar nicht auf Verhandlungsbereitschaft seines Arbeitgebers hoffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besteht der Hauptstadtklub auf die üppige Ablöseforderung von 1,5 Millionen Euro. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft im kommenden Jahr aus.

Wie das Fachblatt weiter berichtet, soll sich ein namentlich nicht genannter Liga-Konkurrent mit Eitschberger beschäftigen, allerdings bislang lediglich die Hälfte der Ablöseforderung plus Boni in Aussicht stellen. Das Eigengewächs war bis Anfang November nur sporadisch zum Einsatz gekommen, in zehn Ligaspielen hatte Eitschberger knapp 500 Einsatzminuten gesammelt. Danach saß er komplett draußen.