Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Angebot für Eitschberger: Hertha bleibt hart

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Julian Eitschberger will sich durchsetzen @Maxppp

Julian Eitschberger (21) würde Hertha BSC bis Monatsende gerne verlassen, kann dabei aber offenbar nicht auf Verhandlungsbereitschaft seines Arbeitgebers hoffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besteht der Hauptstadtklub auf die üppige Ablöseforderung von 1,5 Millionen Euro. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft im kommenden Jahr aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das Fachblatt weiter berichtet, soll sich ein namentlich nicht genannter Liga-Konkurrent mit Eitschberger beschäftigen, allerdings bislang lediglich die Hälfte der Ablöseforderung plus Boni in Aussicht stellen. Das Eigengewächs war bis Anfang November nur sporadisch zum Einsatz gekommen, in zehn Ligaspielen hatte Eitschberger knapp 500 Einsatzminuten gesammelt. Danach saß er komplett draußen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hertha
Julian Eitschberger

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hertha Logo Hertha BSC
Julian Eitschberger Julian Eitschberger
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert