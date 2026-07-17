Ex-Dortmunder Braaf vor überraschender Deutschland-Rückkehr

Jayden Braaf (23) könnte künftig in Liga zwei auflaufen. Laut dem ‚kicker‘ trainiert der aktuell vereinslose Angreifer beim VfL Osnabrück mit, zudem darf er beim morgigen Testspiel gegen Hannover 96 (14 Uhr) für eine Verpflichtung empfehlen.

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Braaf, der 2022 als hoch gehandeltes Talent von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt war, aber nur ein halbes Jahr beim BVB blieb, ist seit seinem Abschied von Hellas Verona im September 2025 ohne Anstellung. Seitdem befindet sich der niederländische U18-Nationalspieler auf Vereinssuche.

Zuletzt wurde der 1,81 Meter große Rechtsfuß unter anderem mit ADO Den Haag, dem FC Portsmouth und dem FC Cádiz in Verbindung gebracht. Nun führt eine ganz heiße Spur aber zum Zweitliga-Aufsteiger aus Osnabrück.