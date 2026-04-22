Gladbach & WM: Kleindienst hoffnungsvoll

Tim Kleindienst peilt ein Comeback noch in dieser Spielzeit an. Der 30-Jährige legt der ‚Sport Bild‘ den Plan für den Saisonendspurt dar: „Wir reden über die letzten beiden Saisonspiele. Vor allem das letzte Heimspiel nehme ich mir fest vor. Ich möchte endlich wieder die Gewissheit haben, auch im Wettkampf zu funktionieren. Momentan läuft es, ich habe keine Probleme, darf es aber nicht übertreiben. Es geht ums Feintuning und darum, sich Substanz anzutrainieren.“ Der Mittelstürmer und Kapitän der Fohlen hatte sich im Mai 2025 einer Meniskus-Operation unterziehen müssen. Nach zwei Kurzeinsätzen im November folgte ein Rückschlag sowie ein erneuter Eingriff.

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Neben den finalen Partien der Bundesliga-Spielzeit hat Kleindienst noch immer die Weltmeisterschaft im Blick, die in den vergangenen Monaten ebenfalls für Motivation gesorgt habe: „Solche Ziele sind gerade in der Langzeit-Reha gut für den Kopf. Denn man investiert wirklich viel Herzblut, Kraft und Schweiß. Auch für die WM stehe ich jeden Tag auf und arbeite am Fortschritt. Und solange mich niemand anruft und sagt, dass ich raus bin, wäre es unklug dieses Ziel zu verwerfen. Die Chance ist nicht groß, aber sie ist auch nicht bei null.“