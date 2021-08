Arsenal: Willian findet neuen Klub

Routinier Willian (33) wird den FC Arsenal wohl in Kürze in Richtung Brasilien verlassen. Dem ‚Telegraph‘ zufolge steht ein Wechsel zu Corinthians São Paulo kurz bevor. Die Gunners wollen sich nach nur einem Jahr wieder vom Offensivspieler trennen, um die Mannschaft weiter zu verjüngen.

Auch der Verbleib von Pierre-Emerick Aubameyang (32) in diesem Sommer sei nicht mehr in Stein gemeißelt. Coach Mikel Arteta plane zwar mit dem Stürmer, die Gunners würden ihm bei einem interessanten Angebot aber auch keine Steine in den Weg legen.