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Weltmeisterschaft

Karriere-Überraschung bei Neymar?

von Dominik Sandler - Quelle: UOL Esporte
Neymar im Outfit der Brasilianer @Maxppp

Die Weltmeisterschaft könnte der letzte Auftritt von Neymar auf großer Bühne gewesen sein. Laut ‚UOL Esporte‘ erwägt der 34-Jährige ernsthaft, seine Karriere vorzeitig zu beenden. Der Kapitän des FC Santos steht bei seinem Heimatklub eigentlich noch bis Ende des Jahres unter Vertrag.

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Ob er diesen erfüllen wird, ist aktuell offen. Mit der erneuten WM-Teilnahme hat sich Neymar im Spätherbst seiner Karriere noch einmal einen Traum erfüllt, der im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) allerdings jäh platzte. Seinen Rücktritt von der Seleção hat Neymar bereits verkündet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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