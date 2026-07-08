Karriere-Überraschung bei Neymar?

Die Weltmeisterschaft könnte der letzte Auftritt von Neymar auf großer Bühne gewesen sein. Laut ‚UOL Esporte‘ erwägt der 34-Jährige ernsthaft, seine Karriere vorzeitig zu beenden. Der Kapitän des FC Santos steht bei seinem Heimatklub eigentlich noch bis Ende des Jahres unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob er diesen erfüllen wird, ist aktuell offen. Mit der erneuten WM-Teilnahme hat sich Neymar im Spätherbst seiner Karriere noch einmal einen Traum erfüllt, der im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) allerdings jäh platzte. Seinen Rücktritt von der Seleção hat Neymar bereits verkündet.