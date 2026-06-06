Neue Details zum Karl-Drama

Die schwere Muskelverletzung von Lennart Karl beherrscht weiterhin die Schlagzeilen der Sportmedien. Die ‚Bild‘-Zeitung berichtet über den genauen Ablauf und enthüllt, dass sich der Shootingstar des FC Bayern die Blessur nicht während der regulären Trainingseinheit zuzog. Vielmehr geschah dies bei Schuss- und Flankenübungen nach dem Training.

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Demnach blieben einige Spieler noch auf dem Platz, um an ihren Fertigkeiten zu feilen. Quasi mit der letzten Aktion zog es Karl in die Adduktoren. Während bei Karl erste Tränen flossen, wurde der Linksfuß von Vizekapitän Antonio Rüdiger getröstet und in die Kabine begleitet. Heute landete Karl bereits wieder in Deutschland. Jetzt stehen Nachuntersuchungen auf dem Programm, dann wird ein Rehaplan erstellt.