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Bundesliga

Bundesligisten wollen Lauterns Joly

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Paul Joly fehlt die nächste Anspielstation @Maxppp

Paul Joly winkt der Sprung ins deutsche Oberhaus. Nach Informationen der ‚Bild‘ bekunden mehrere namentlich nicht genannte Bundesligisten konkretes Interesse am Rechtsverteidiger vom 1. FC Kaiserslautern. Klubs aus der zweiten englischen Liga seien ebenfalls an Joly dran. Zuletzt wurde auch über ein Angebot von Serie A-Klub Frosinone Calcio berichtet.

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Der 26-Jährige blickt laut der ‚Bild‘ gelassen auf die Situation. Joly kann sich einen Verbleib in Kaiserslautern vorstellen, sei prinzipiell aber offen für den nächsten Karriereschritt. Erst in diesem Sommer hatten die Roten Teufel den Franzosen nach vorheriger Leihe für 1,25 Millionen Euro fest von AJ Auxerre verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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