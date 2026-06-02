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Bundesliga

Kompany segnet Saibari-Deal ab

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano | Sky
Ismael Saibari lacht @Maxppp

Vincent Kompany gibt grünes Licht für die Verpflichtung von Ismael Saibari (25). Das berichtet Fabrizio Romano, der ergänzt, dass inzwischen auch Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und der PSV Eindhoven laufen. Der FCB würde den Deal gerne vor der Weltmeisterschaft eintüten.

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Der Vernehmen nach fordert der niederländische Meister mehr als 60 Millionen Euro für den marokkanischen WM-Fahrer. Abzuwarten bleibt, ob die Münchner so tief in die Tasche greifen wollen. Eine Einigung mit dem flexiblen Offensivakteur selbst stellt hingegen kein Problem dar. Laut ‚Sky‘ wurde ihm bereits ein konkretes Angebot vom FCB vorgelegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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