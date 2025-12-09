Zwei Modelle: Der komplizierte Kampf um Semenyo

Der AFC Bournemouth hat den Kampf um einen Verbleib von Antoine Semenyo noch nicht aufgegeben. Wie die ‚BBC‘ berichtet, schweben dem Premier League-Klub zwei Modelle vor, um den Angreifer über den Januar hinaus im Kader zu behalten. Entweder würde sich Bournemouth bereiterklären, den 25-Jährigen nach der Spielzeit deutlich günstiger zu verkaufen oder sich schon im Winter auf einen Vorvertrag einigen, der einen Wechsel im Anschluss an die WM ermöglicht.

Das Interesse an Semenyo ist riesig, vor allem der FC Liverpool, Manchester City und Tottenham Hotspur buhlen um den 32-fachen ghanaischen Nationalspieler, in dessen Vertrag eine für den Januar gültige Ausstiegsklausel über 74 Millionen Euro verankert ist.