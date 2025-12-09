Menü Suche
Kommentar
Premier League

Zwei Modelle: Der komplizierte Kampf um Semenyo

von Remo Schatz - Quelle: BBC
1 min.
Antoine Semenyo streckt beim Jubel die Arme aus @Maxppp

Der AFC Bournemouth hat den Kampf um einen Verbleib von Antoine Semenyo noch nicht aufgegeben. Wie die ‚BBC‘ berichtet, schweben dem Premier League-Klub zwei Modelle vor, um den Angreifer über den Januar hinaus im Kader zu behalten. Entweder würde sich Bournemouth bereiterklären, den 25-Jährigen nach der Spielzeit deutlich günstiger zu verkaufen oder sich schon im Winter auf einen Vorvertrag einigen, der einen Wechsel im Anschluss an die WM ermöglicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Interesse an Semenyo ist riesig, vor allem der FC Liverpool, Manchester City und Tottenham Hotspur buhlen um den 32-fachen ghanaischen Nationalspieler, in dessen Vertrag eine für den Januar gültige Ausstiegsklausel über 74 Millionen Euro verankert ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bournemouth
Antoine Semenyo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Antoine Semenyo Antoine Semenyo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert