Ilyes Hamache und Schalke 04 gehen getrennte Wege. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der Bundesliga-Aufsteiger die Entscheidung getroffen, den Profikader ohne den Leih-Rückkehrer zu planen. Der 23-Jährige, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, soll laut der Regionalzeitung verkauft werden, eine weitere Leihe ist demnach nicht geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Leiharbeitgeber Amiens SC wird Hamache Stand jetzt ebenfalls nicht unterkommen, der französische Zweitligaabsteiger verzichtete darauf, die Kaufoption zu ziehen. Der frühere Kaderplaner Ben Manga hatte den Flügelspieler 2024 beim FC Valenciennes ausfindig gemacht und in den Ruhrpott gelotst.