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Bundesliga

Hamache verlässt Schalke

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Ilyes Hamache im Einsatz für Amiens @Maxppp

Ilyes Hamache und Schalke 04 gehen getrennte Wege. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, hat der Bundesliga-Aufsteiger die Entscheidung getroffen, den Profikader ohne den Leih-Rückkehrer zu planen. Der 23-Jährige, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, soll laut der Regionalzeitung verkauft werden, eine weitere Leihe ist demnach nicht geplant.

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Bei Leiharbeitgeber Amiens SC wird Hamache Stand jetzt ebenfalls nicht unterkommen, der französische Zweitligaabsteiger verzichtete darauf, die Kaufoption zu ziehen. Der frühere Kaderplaner Ben Manga hatte den Flügelspieler 2024 beim FC Valenciennes ausfindig gemacht und in den Ruhrpott gelotst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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