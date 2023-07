Augsburg: Dreifach-Abgang im Sturm?

Im Sturm des FC Augsburg wird sich auf dem Transfermarkt einiges tun. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist Maurice Malone an die Verantwortlichen des Vereins herangetreten, um seinen Abschiedswunsch zu erklären. Der 22-jährige Stürmer erhoffe sich bei einem anderen Verein mehr Spielzeit. Die vergangene Saison absolvierte er bereits auf Leihbasis in Österreich beim Wolfsberger AC. Vertraglich ist Malone noch bis 2024 an die Fuggerstädter gebunden.

Ebenfalls wohl keine Zukunft in Augsburg hat der vom FC Genua ausgeliehene Kelvin Yeboah. Dem ‚kicker‘ zufolge hat der FCA die Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro auf den 23-jährigen Stürmer verstreichen lassen. Der Betrag sei den Verantwortlichen zu hoch gewesen. Dass Yeboah noch einmal ausgeliehen wird, sei nicht ausgeschlossen, eine Trennung ist aber wohl das wahrscheinlichste Szenario. So wie bei Mergim Berisha, der jüngst festverpflichtet wurde, den Klub aber verlassen will. Angebote liegen aber noch nicht vor.

