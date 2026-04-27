Karius verkündet gute Schalke-Nachrichten

Loris Karius (32) bleibt dem FC Schalke aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus erhalten. Nach dem gestrigen 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn antwortete der Schlussmann gegenüber der ‚Bild‘ auf die Frage, ob er auch kommenden Jahr für Schalke spiele: „Ja, ich denke schon. Klar werden wir uns noch einmal alle austauschen. Aber es spricht nichts dagegen. Ich habe das ganze Jahr dafür gearbeitet, dass wir den Aufstieg in die Bundesliga schaffen – da wäre ich dann natürlich sehr gerne mit dabei und auf dem Platz.“

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Bereits am kommenden 32. Spieltag könnten die Königsblauen die Rückkehr ins Oberhaus mit einem Sieg klarmachen. Einen großen Anteil am Erfolg hat Karius, der mit den Schalkern in der laufenden Spielzeit die beste Zweitliga-Defensive stellt. Vertraglich gebunden ist Karius bis 2027, beiden Parteien können sich eine Verlängerung vorstellen.