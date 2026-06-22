Bundesliga-Wechsel: Querfeld kostet elf Millionen

Leopold Querfelds bis 2027 datiertes Arbeitspapier beinhaltet offenbar eine gestaffelte Ausstiegsklausel. Laut der ‚Bild‘ müsste ein Bundesligist elf Millionen Euro für den 22-jährigen Innenverteidiger von Union Berlin zahlen, Teams aus der Premier League sogar 15 Millionen. Anfragen aus den entsprechenden Ligen sollen dem Österreicher (fünf Länderspiele) schon vorliegen. Zudem hat er in Frankreich und Italien einen Markt.

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Querfeld gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zum festen Stammpersonal in der Hauptstadt, erzielte wettbewerbsübergreifend sieben Tore in 34 Einsätzen. Abzuwarten bleibt, ob ein Interessent die festgeschriebene Ablöse ein Jahr vor Vertragsende auf den Tisch legen möchte. In den WM-Kader von Ralf Rangnick hat es Querfeld nicht geschafft.