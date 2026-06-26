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Bundesliga

Werder: Große Konkurrenz bei Reus

von David Hamza - Quelle: Bild
Clemens Fritz hat bei Werder Bremen derzeit einen schweren Stand @Maxppp

Der SV Werder ist im Werben um Torwart Beau Reus (24) nicht allein. Laut der ‚Bild‘ zeigen neben den Bremern La Liga-Klub FC Elche und Aufsteiger FC Málaga, Serie A-Vertreter US Lecce sowie Topklubs aus den Niederlanden, Belgien und der zweiten englischen Liga Interesse. Ein Thema sei Reus zudem in der 2. Bundesliga, wo er Stammkeeper gehandelt werde.

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Bei Werder wäre der Niederländer zunächst als Nummer zwei eingeplant. Angeblich soll Grün-Weiß dem Schlussmann bereits ein Angebot vorgelegt haben. Beau ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag beim belgischen Zweitligisten SK Beveren läuft aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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