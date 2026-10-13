Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

CL-Ausfall: Bewaffneter Raubüberfall auf Gulácsi

von Fabian Ley
1 min.
Péter Gulácsi @Maxppp
Villarreal 2-1 Neapel

Der FC Villarreal muss beim Champions League-Heimspiel gegen die SSC Neapel am Dienstagabend (21 Uhr) auf Péter Gulácsi verzichten. Laut Vereinsangaben fehlt der Stammtorhüter aus persönlichen Gründen. Wie die spanischen Zeitungen ‚Marca‘ und ‚as‘ unter Berufung auf den Klub berichten, wurde der 36-Jährige in der Nacht auf Dienstag in seinem Haus in Spanien Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Berichten zufolge wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Schock bei Gulácsi und seiner Familie sitze allerdings tief. Der Ungar war im Sommer nach elf Jahren bei RB Leipzig zu Villarreal gewechselt. Ob er am Wochenende in der Liga gegen den FC Elche (Samstag, 16:15 Uhr) wieder den Kasten hüten kann, ist noch unklar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Villarreal
RB Leipzig
Péter Gulácsi

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Villarreal Logo FC Villarreal
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Péter Gulácsi Péter Gulácsi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert