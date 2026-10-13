CL-Ausfall: Bewaffneter Raubüberfall auf Gulácsi

Der FC Villarreal muss beim Champions League-Heimspiel gegen die SSC Neapel am Dienstagabend (21 Uhr) auf Péter Gulácsi verzichten. Laut Vereinsangaben fehlt der Stammtorhüter aus persönlichen Gründen. Wie die spanischen Zeitungen ‚Marca‘ und ‚as‘ unter Berufung auf den Klub berichten, wurde der 36-Jährige in der Nacht auf Dienstag in seinem Haus in Spanien Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

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Den Berichten zufolge wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Schock bei Gulácsi und seiner Familie sitze allerdings tief. Der Ungar war im Sommer nach elf Jahren bei RB Leipzig zu Villarreal gewechselt. Ob er am Wochenende in der Liga gegen den FC Elche (Samstag, 16:15 Uhr) wieder den Kasten hüten kann, ist noch unklar.