FC Bayern: Gute Nachrichten bei Neuer

Der FC Bayern wird ins neue Jahr mit Kapitän Manuel Neuer starten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 39-Jährige am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg bei den Münchnern zwischen den Pfosten stehen. Damit erhält er den Vorzug vor Ersatzmann Jonas Urbig (22).

Neuer hatte sich Mitte Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen und musste seither pausieren. Unter Vincent Kompany ist er weiterhin die klare Nummer eins. Genau wie Jamal Musiala (22) konnte Neuer am heutigen Donnerstag das Teamtraining in vollem Umfang absolvieren.