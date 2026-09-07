DFB-Team: „Herausforderung“ für Klopp & Völler

Rudi Völler hat auf den anspruchsvollen Start von Jürgen Klopp als Bundestrainer mit vier Spielen in elf Tagen vorausgeblickt. Der DFB-Sportdirektor meint in einem Interview mit ‚Sport1‘: „Das ist eine Herausforderung – auch für mich.“ Der 66-Jährige hat allerdings vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten von Klopp. „Bei seiner enormen Trainervergangenheit und seiner Art, Menschen mitzunehmen, merkt man jetzt schon, dass er etwas entfachen kann“, so Völler.

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Außerdem lobt der Weltmeister von 1990 die Hingabe, mit der Klopp die ersten Wochen als Bundestrainer angegangen ist: „Man merkt, dass er brennt. Dass er es nicht abwarten kann, dass es endlich losgeht.“ Dass Klopp in Deutschland eine Begeisterung auslöst, sei zu erwarten gewesen, meint Völler: „Das ist ja immer so, wenn ein neuer Trainer kommt, auch bei Julian Nagelsmann gab es eine große Euphorie.“ In der Nations League spielt die deutsche Nationalmannschaft ab Ende September innerhalb von elf Tagen in den Niederlanden, zweimal gegen Griechenland und gegen Serbien. Am 17. September nominiert Klopp sein Aufgebot.