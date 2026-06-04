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Premier League

City bietet für Anderson

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Elliot Anderson im Spiel gegen ManCity @Maxppp

Im Poker um Elliot Anderson (23) leitet Manchester City konkrete Schritte ein. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Skyblues ein erstes Angebot bei Nottingham Forest abgegeben, das allerdings abgelehnt wurde. In welcher Höhe sich die Offerte bewegt, ist nicht bekannt. Die Forderung der Tricky Trees wurde in den vergangenen Monaten auf über 100 Millionen Euro taxiert.

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Mehrere Topklubs aus England haben es auf Anderson abgesehen. Der zentrale Mittelfeldspieler war vor zwei Jahren für 41 Millionen Euro von Newcastle United zu Nottingham gewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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