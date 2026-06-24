Der SV Darmstadt 98 bedient sich offenbar bei der TSG Hoffenheim. Wie das ‚Darmstädter Echo‘ berichtet, wird sich Yannik Lührs (22) den Lilien anschließen. Der Innenverteidiger wäre nach Noah Weißhaupt (24/SC Freiburg) und Nicolas Verkooijen (19/PSV Eindhoven) der dritte Neuzugang für den Zweitligisten.

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Lührs war erst im vergangenen Sommer für rund 400.000 Euro aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Hoffenheim gewechselt, kam dort allerdings nicht für die Profis zum Einsatz. Für die TSG-Reserve absolvierte der Rechtsfuß immerhin 33 der 34 Drittliga-Spiele. Während seiner Zeit beim BVB stand Lührs in der Saison 2024/25 dreimal in der Bundesliga auf dem Platz.