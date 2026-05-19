Spannendes Profil: HSV & Schalke locken Ekomié

Beim Angers SCO hat Jacques Ekomié eine gute Entwicklung genommen, ist kaum noch aus der Anfangsformation wegzudenken. In der kommenden Spielzeit muss der Ligue 1-Verterter aber womöglich ohne den modernen Linksverteidiger an den Start gehen, der als Energiebündel sowohl Stärken in der Defensive als auch Offensive mitbringt.

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Wie FT aus Frankreich erfuhr, strecken zahlreiche Interessenten die Fühler nach dem 22-Jährigen aus, darunter Racing Straßburg, Premier League-Aufsteiger Coventry City, Nottingham Forest, der FC Villarreal sowie aus Deutschland der Hamburger SV und der FC Schalke 04.

Die Hanseaten waren bereits im Winter an Ekomié dran und suchen weiterhin nach Ersatz für Noah Katterbach (25), der den Klub verlassen soll. In Gelsenkirchen wiederum würde man gerne mit Leihspieler Moussa Ndiaye (23) zusammenarbeiten, eine Einigung mit dem RSC Anderlecht konnte jedoch bislang nicht erzielt werden.

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Andere Klubs liegen vorne

Fakt ist: Nach aktuellem Stand der Dinge wähnen sich die Bundesligisten im Werben um Ekomié nicht in der Pole Position. Mit Straßburg laufen zur Stunde aussichtsreiche Gespräche, zudem reizt den gabunischen Nationalspieler (21 Länderspiele) ein Engagement in Villarreal.

Darüber hinaus könnte die von den Franzosen aufgerufene Ablöse über sieben bis zehn Millionen Euro ein Problem für den HSV und Schalke darstellen – ein Jahr vor Vertragsende wohlgemerkt. Entsprechend ist das Verhandlungsgeschick der Verantwortlichen gefragt, um Ekomié in die Bundesliga zu lotsen.