Barças Wunschlösung für die Flick-Nachfolge

Der FC Barcelona plant bereits für die Zeit nach Hansi Flick. Der spanische Sender ‚Catalunya Radio‘ berichtet, dass Cesc Fàbregas von Como 1907 die absolute Wunschlösung für die Nachfolge des deutschen Chefcoaches ist.

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Akute Veränderungen strebt man bei Barça nicht an, schließlich wurde der Flick-Vertrag erst vor einigen Wochen vorzeitig um ein Jahr bis 2028 verlängert. Im Anschluss wird der heute 61-Jährige seine Trainerkarriere wohl beenden, dann wäre der Weg für Fàbregas frei. Dessen Arbeitspapier am Comer See ist ebenfalls noch bis 2028 datiert.