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Bundesliga

FC Bayern: Dante-Rückkehr immer heißer

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Dante 2324 @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Dante im Sommer wieder beim FC Bayern aufschlägt. Nachdem er von der ‚tz‘ als Trainer der zweiten Mannschaft ins Spiel gebracht wurde, schlägt der ‚kicker‘ nun in dieselbe Kerbe. Mehr noch: Dante sei der Top-Kandidat auf die Nachfolge von Holger Seitz.

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Zwischen 2012 und 2016 spielte Dante für die Bayern und gewann unter anderem 2013 die Champions League. Aktuell ist der 42-Jährige noch als Profi für OGC Nizza in der ersten französischen Liga am Ball. Im Sommer beendet er jedoch seine aktive Karriere und soll dann gleich als Trainer der Bayern-Amateure in der Regionalliga einsteigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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