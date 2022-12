Sandhausen verlängert mit Bachmann

Der SV Sandhausen bindet Janik Bachmann. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wird der Vertrag des 26-Jährigen vorzeitig verlängert. Die genaue Laufzeit teilt der Klub nicht mit. „Mit Jay verlängert ein wichtiger Spieler für uns seinen Vertrag. Er ist flexibel einsetzbar, hat sowohl in der Defensive als auch in der Offensive seine Stärken und gibt uns viele Optionen. Darüber hinaus ist er ein Vorbild in punkto Einsatzwillen und Kampfbereitschaft“, so Trainer Alois Schwartz.

Bachmann läuft seit knapp zwei Jahren für Sandhausen auf. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspiele, in denen er vier Tore und zwei Assists beisteuerte.

