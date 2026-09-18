Der 1. FC Nürnberg steht vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Felipe Obradovich (19) vom argentinischen Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste. Wie ‚tribuna.com‘ berichtet, wechselt der argentinische Sechser nach langen Verhandlungen im Januar zu den Franken. Der 1,91 Meter große Youngster unterschreibt demnach einen Vertrag bis 2031 und soll rund eine Million Euro Ablöse kosten.

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Bereits seit dem Sommer prüfte der FCN einen Transfer. Doch sein Klub wollte Obradovich nicht früher abgeben, da er um den Aufstieg in Argentiniens erste Liga spielt und dabei nicht auf das Juwel mit kroatischen Wurzeln verzichten will. Fünf Spieltage vor Schluss steht Carril Oeste auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Tabellenführer Club Deportivo Morón.