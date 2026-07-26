190-Millionen-Problem für Ronaldo-Klub

Al Nassr hat mit gravierenden finanziellen Problemen zu kämpfen. Laut der saudi-arabischen Tageszeitung ‚Arriyadiyah‘ sitzt der CR7-Klub auf einem Schuldenberg von knapp 190 Millionen Euro. Der Verein steht somit unter strenger Finanzaufsicht der Saudi Pro League und darf erst dann wieder neue Spieler verpflichten, wenn er die nötigen finanziellen Mittel durch Sponsoring und eigene Einnahmen bereitstellen kann.

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Der staatliche Investmentfonds von Saudi-Arabien (PIF), Eigentümer von Al Nassr, hat nun drei Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftliche Schieflage zu korrigieren. Zum einen sollen die finanziellen Befugnisse des aktuellen Managements stark beschränkt werden. Zudem wird eine externe Beratung beauftragt, um die Finanzen des amtierenden Meisters zu optimieren. Schließlich prüft der PIF sogar, Anteile des Vereins zu verkaufen.