50 Millionen Euro hat die TSG Hoffenheim von Newcastle United für Bazoumana Touré (20) kassiert. Geld, das zumindest zum Teil in einen Ersatz reinvestiert werden könnte. Und hier kommt Leo Sauer ins Spiel. Der Linksaußen von Feyenoord Rotterdam ist laut dem ‚kicker‘ ins Visier der TSG geraten.

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Sauer ist – anders als Touré – Rechtsfuß und hat damit ein etwas anderes Profil als der Ivorer. Dem Fachmagazin zufolge ruft Feyenoord einen Preis von sieben Millionen Euro für den Slowaken auf, der noch bis 2028 an den Eredivisie-Klub gebunden ist.

Dem ein oder anderen in Deutschland dürfte Sauer noch aus dem Hinspiel der WM-Qualifikation in unguter Erinnerung sein. Beim 2:0-Sieg der Slowakei spielte Sauer Nnamdi Collins (22) phasenweise schwindelig und beendete dessen DFB-Karriere fürs Erste, bevor sie überhaupt richtig an Fahrt aufnehmen konnte. Neben Sauer soll die TSG auch andere Kandidaten auf der Liste haben.