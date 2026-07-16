Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hoffenheim findet Touré-Nachfolger

Die TSG Hoffenheim blickt auf der Suche nach einem Nachfolger von Bazoumana Touré in die Eredivisie und zu Feyenoord Rotterdam. Der Preis ist schon bekannt.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Bazoumana Touré im Hoffenheim-Trikot @Maxppp

50 Millionen Euro hat die TSG Hoffenheim von Newcastle United für Bazoumana Touré (20) kassiert. Geld, das zumindest zum Teil in einen Ersatz reinvestiert werden könnte. Und hier kommt Leo Sauer ins Spiel. Der Linksaußen von Feyenoord Rotterdam ist laut dem ‚kicker‘ ins Visier der TSG geraten.

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Sauer ist – anders als Touré – Rechtsfuß und hat damit ein etwas anderes Profil als der Ivorer. Dem Fachmagazin zufolge ruft Feyenoord einen Preis von sieben Millionen Euro für den Slowaken auf, der noch bis 2028 an den Eredivisie-Klub gebunden ist.

Dem ein oder anderen in Deutschland dürfte Sauer noch aus dem Hinspiel der WM-Qualifikation in unguter Erinnerung sein. Beim 2:0-Sieg der Slowakei spielte Sauer Nnamdi Collins (22) phasenweise schwindelig und beendete dessen DFB-Karriere fürs Erste, bevor sie überhaupt richtig an Fahrt aufnehmen konnte. Neben Sauer soll die TSG auch andere Kandidaten auf der Liste haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Hoffenheim
Feyenoord
Leo Sauer
Bazoumana Touré

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Leo Sauer Leo Sauer
Bazoumana Touré Bazoumana Touré
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert