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Premier League

Arbeloa schon vor dem Aus?

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk
Álvaro Arbeloa steht unter Druck @Maxppp

Álvaro Arbeloa muss um seinen Job beim FC Fulham bangen. ‚Teamtalk‘ berichtet von einem Ultimatum, das dem Cheftrainer gestellt wurde: Holen die Cotttagers aus den kommenden beiden Partien gegen Hull City und Coventry City nicht mindestens vier Punkte, wird Arbeloa vermutlich fliegen.

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Der 43-jährige Spanier hatte auf der Insel erst in diesem Sommer übernommen. Nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen aus den ersten sechs Saisonspielen findet sich Fulham aktuell auf dem letzten Tabellenplatz wieder.

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