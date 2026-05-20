Liga Portugal Bwin
Moutinho hat noch nicht genug
João Moutinho bleibt dem SC Braga erhalten. Der Europa League-Teilnehmer verkündet, dass der Routinier seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert hat. Mit 39 Jahren geht Moutinho somit in seine 22. Saison als Profi.
Bei Braga gehört der Portugiese zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison kam Moutinho beeindruckende 56 Mal zum Einsatz. Scheinbar hat der 146-fache Nationalspieler noch immer nicht genug.
