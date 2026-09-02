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Mainz verkündet kuriosen Richter-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: mainz05.de | kicker
1 min.
Marco Richter im Testspiel @Maxppp

Beim FSV Mainz 05 wurde noch ein Abgang vollzogen. Die Rheinhessen haben sich mit Marco Richter am gestrigen Deadline Day auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Kurios: Der 28-Jährige verzichtet laut dem ‚kicker‘ auf einen Teil des ihm noch zustehenden Gehalts, im Gegenzug darf er noch als vollwertiges Kadermitglied ganz normal mit dem Team trainieren, bis er einen neuen Verein gefunden hat.

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Diese Sonderreglung ermöglicht einen Wechsel des 28-Jährigen auch nach dem Ende der Transferfrist. Der Bundesligist hatte Richter vor drei Jahren für drei Millionen Euro von Hertha BSC verpflichtet und zuletzt zweimal verliehen. Für Mainz absolvierte der Offensivspieler lediglich 21 Pflichtspiele (ein Tor).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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