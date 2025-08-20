Kabinenzoff: Auch Rowe vor Marseille-Abflug

Jonathan Rowe steht vor einem Wechsel in die Serie A. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat sich der FC Bologna mit dem suspendierten Flügelspieler von Olympique Marseille auf die persönlichen Vertragsbedingungen eines Wechsels geeinigt. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen. Der Ligue 1-Klub fordert rund 20 Millionen Euro für den 22-Jährigen und ist nicht an einer Ausleihe interessiert.

Rowe hatte sich im Anschluss an die Auftaktniederlage in der Liga gegen Stade Rennes (0:1) am vergangenen Freitag Handgreiflichkeiten mit seinem Teamkollegen Adrien Rabiot (30) geleistet. Beide Spieler wurden daraufhin suspendiert und auf die Transferliste gesetzt. Auch Rabiot weckt bereits das Interesse von potenziellen neuen Arbeitgebern. Aktuell bemühen sich Juventus Turin, der AC Mailand und Inter Mailand um den französischen Nationalspieler. Die beiden Streithähne könnten also zukünftig in der Serie A erneut aufeinandertreffen.