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Offiziell Premier League

52-Millionen-Stürmer für Glasner

von Martin Schmitz - Quelle: nottinghamforest.co.uk
1 min.
Liam Delap im Trikot des FC Chelsea @Maxppp

Liam Delap verlässt den FC Chelsea und wechselt ligaintern zu Nottingham Forest. Wie die Tricky Trees offiziell mitteilen, unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse fließen umgerechnet rund 52 Millionen Euro nach London.

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Delap gilt als Wunschlösung von Forest-Coach Oliver Glasner. Der Österreicher hat den 23-Jährigen dem Vernehmen nach in einem ausführlichen persönlichen Gespräch vom Wechsel überzeugt. Delap wurde in der Jugend bei Manchester City ausgebildet und war erst im vergangenen Sommer nach einer Zwischenstation bei Ipswich Town für 35,5 Millionen Euro nach London gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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