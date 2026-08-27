Liam Delap verlässt den FC Chelsea und wechselt ligaintern zu Nottingham Forest. Wie die Tricky Trees offiziell mitteilen, unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2031. Als Ablöse fließen umgerechnet rund 52 Millionen Euro nach London.

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Welcome to Nottingham Forest, Liam Delap! ✍️ pic.twitter.com/U0nCwsVgxW — Nottingham Forest (@NFFC) August 27, 2026

Delap gilt als Wunschlösung von Forest-Coach Oliver Glasner. Der Österreicher hat den 23-Jährigen dem Vernehmen nach in einem ausführlichen persönlichen Gespräch vom Wechsel überzeugt. Delap wurde in der Jugend bei Manchester City ausgebildet und war erst im vergangenen Sommer nach einer Zwischenstation bei Ipswich Town für 35,5 Millionen Euro nach London gewechselt.