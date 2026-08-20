Neuer Coutinho-Klub gefunden?

Philippe Coutinho könnte für sein nächstes Abenteuer in Griechenland aufschlagen. Wie das griechische Sportnachrichtenportal ‚Sportdog‘ berichtet, steht der mittlerweile 34-Jährige bei PAOK Saloniki hoch im Kurs. Dort soll er Giannis Konstantelias (23) ersetzen, der für 26 Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt ist.

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Coutinho stand zuletzt bei Vasco da Gama in seiner brasilianischen Heimat unter Vertrag, ist aber seit Februar ohne Verein. Der damalige Technische Direktor Léo Matos ist mittlerweile beim griechischen Spitzenklub tätig und pflegt weiterhin einen guten Draht zum Edeltechniker.