Abstiegssorgen: Vieira unter Druck

Aktuell steht Crystal Palace auf Rang zwölf der Premier League-Tabelle – für die Bosse des Londoner Klubs ein Grund zur Beunruhigung. Wie ‚Talksport‘ berichtet, ist die Führungsetage der Eagles besorgt, dass man noch in den Abstiegskampf geraten könnte. Cheftrainer Patrick Vieira sitze daher nicht so fest im Sattel wie die Tabellensituation von außen vermuten lässt. Der Franzose stehe intern unter Druck.

Schockierend: Den letzten Liga-Dreier für Palace gab es im Dezember. In diesem Jahr wartet man immer noch auf einen Sieg, dementsprechend werden die Verantwortlichen allmählich ungeduldig. Eine Entlassung des Weltmeisters von 1998 sei aktuell zumindest aber noch kein Thema. Leichter wird es für Palace in unmittelbarer Zukunft allerdings nicht: In den kommenden drei Spielen geht es unter anderem gegen Manchester City und Tabellenführer FC Arsenal.

