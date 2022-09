Karius schließt sich Newcastle an

Newcastle United hat nach Schließung des Transferfensters noch einen Deal eingetütet. Der zuletzt vereinslose und somit ablösefreie Loris Karius (29) hat beim Premier League-Klub unterschrieben. Karius erhält einen Vertrag bis Januar plus Option auf ein weiteres halbes Jahr.

„Ich bin begeistert. Es ist eine gute Gelegenheit für mich und ein großartiges Projekt, an dem ich teilnehmen darf. Ich brauchte nicht lange, um eine Entscheidung zu treffen“, so Karius über seine Unterschrift.

Newcastle reagiert damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Ersatzkeeper Karl Darlow (31), zudem wechselte Martin Dúbravka (33) per Leihe zu Ligarivale Manchester United. Die Nummer eins bei den Magpies bleibt weiterhin Nick Pope (30).

Karius stand bis Ende Juni beim FC Liverpool unter Vertrag, war dort aber komplett außen vor. Seinen letzten Pflichtspieleinsatz absolvierte der Torwart im Februar 2021 bei Leihstation Union Berlin. Zuvor hatte der Schlussmann auch bei Mainz 05 und Besiktas zwischen den Pfosten gestanden.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️