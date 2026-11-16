Sadio Mané muss sich im Sommer wohl nach einem neuen Verein umschauen. Der saudische Sportjournalist Falah Al-Qahtani berichtet, dass die Verantwortlichen von Al Nassr entschieden haben, dem 34-jährigen Senegalesen kein Angebot zur Vertragsverlängerung zu machen. Somit wäre der ehemalige Profi des FC Bayern nach der Saison ablösefrei zu haben.

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Besonders bitter: Manés Berater soll dem Verein angeboten haben, dass sein Klient für eine Verlängerung auf bis zu 60 Prozent seiner derzeitigen Bezüge verzichten würde. Trotz des Entgegenkommens der Spielerseite spielt Mané in den Planungen des Klubs keine Rolle mehr. Wettbewerbsübergreifend steuerte der Flügelstürmer in der laufenden Saison noch drei Tore und acht Assists in 15 Pflichtspielen bei.