Um Savinho, der vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur steht, zu ersetzen, blickt Manchester City nach Südamerika. Nach FT-Informationen haben die Citizens die Weichen für eine Verpflichtung von Allan Elias gestellt. Der 22-Jährige steht noch bis Dezember 2029 bei Palmeiras unter Vertrag.

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Savinho hat seinen Wechselwunsch bei den City-Verantwortlichen bereits hinterlegt. Der Flügelspieler stand in der vergangenen Spielzeit in lediglich 14 Pflichtspielen in der Startelf und erhofft sich von einem Wechsel zu den Spurs mehr Spielzeit. Teamkollege Omar Marmoush (27) könnte dem Brasilianer in den Londoner Norden folgen.