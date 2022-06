So viel verdient Haller beim BVB

Der Transfer von Sébastien Haller zu Borussia Dortmund ist auf der Zielgeraden – nun sind die Vertragsdetails zum Deal durchgesickert. Laut Informationen von ‚Sport1‘ wird der Ivorer künftig acht Millionen Euro einstreichen und sich für vier Jahre bis 2026 an den BVB binden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Unterschrift wird Haller voraussichtlich am morgigen Donnerstag unter den Kontrakt setzen. Als Ablösesumme für den bulligen Stürmer werden zunächst 31 Millionen Euro in Richtung Ajax Amsterdam fließen, vier weitere Millionen können in Form von Boni folgen.