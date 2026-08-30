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Offiziell Serie A

Ex-Dortmunder Balerdi zur Roma

von Julian Jasch
1 min.
Leonardo Balerdi im Trikot von Olympique Marseille @Maxppp

Leonardo Balerdi (27) vollzieht einen Vereinswechsel. Der Innenverteidiger bricht seine Zelte bei Olympique Marseille ab, um sich der AS Rom anzuschließen. Es handelt sich um eine Leihe samt Kaufoption. Die Leihgebühr liegt dem Vernehmen nach bei einer Million Euro, die Kaufoption bei 15 Millionen.

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In den vergangenen fünf Jahren lief Balerdi für OM auf, nachdem er zuvor zwischen 2019 und 2021 bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden hatte. In Marseille stieg der elffache argentinische Nationalspieler sogar zum Kapitän auf, geht nun aber den Schritt nach Rom.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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