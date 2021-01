Stürmersuche: Atlético klopft bei OL an

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Diego Costa hat Atlético Madrid einen Kandidaten aus der Ligue 1 im Blick. Wie FT aus Frankreich erfuhr, wollen die Rojiblancos bei Olympique Lyon bezüglich einer Leihe von Moussa Dembélé bis zum Saisonende vorfühlen. Auch eine mögliche Kaufoption für den 24-jährigen Angreifer soll dabei zur Sprache kommen.

In Lyon hat Dembélé seinen Stammplatz im Sturmzentrum mittlerweile an Kapitän Memphis Depay verloren. Dazu befindet sich OLs Torgarant der vergangenen Jahre seit mehreren Monaten außer Form, in der laufenden Spielzeit erzielte der Franzose lediglich einen Treffer. Neben Dembélé ist Willian José (29) von Real Sociedad San Sebastián ebenfalls ein Kandidat auf einen Winterwechsel nach Madrid.