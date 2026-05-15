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Bundesliga

Blessin bei nächstem Bundesligisten gehandelt

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Alexander Blessin hat beim FC St. Pauli mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. @Maxppp

Unabhängig von einem möglichen Abstieg mit dem FC St. Pauli könnte Alexander Blessin in der Bundesliga bleiben. Laut dem ‚kicker‘ wird der 52-Jährige auch beim FC Augsburg gehandelt, sollte es nicht mit Manuel Baum weitergehen. Neben den Fuggerstädtern zeigen auch der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln Interesse an Blessin.

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Bei den Kiezkickern ist Blessin nach der schwachen Rückrunde nicht mehr gänzlich unumstritten. Sollten die Hamburger absteigen, ist ein Abgang durchaus denkbar. Seit zwei Jahren ist der gebürtige Stuttgarter Trainer am Millerntor. Im vergangenen Jahr gelang der Klassenerhalt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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