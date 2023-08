„Endlich wieder genießen“: Messi bilanziert Miami-Wechsel

Lionel Messi zieht nach seinem Wechsel zu Inter Miami eine erste Bilanz. Wie der Argentinier gegenüber ‚ESPN‘ betont, fühlt er sich beim MLS-Klub pudelwohl. „Wir sind an einem Ort, an dem wir glücklich sein können. Nicht nur wegen der Resultate auf dem Platz, sondern auch aufgrund des Alltags mit meiner Frau und den Kindern. Aufgrund unseres Lebensstils und wie wir die Zeit hier verbringen“, so der Weltmeister.

Nach zwei nicht durchweg rosigen Jahren bei Paris St. Germain habe der Linksfuß wieder Spaß am Sport: „Danach habe ich gesucht. Es nach zwei schwierigen Jahren einfach wieder zu genießen, wie ich es meine gesamte Karriere getan habe. Die Wahrheit ist: Wir hatten eine harte Zeit.“ Sportlich könnte es für Messi nicht besser laufen. In seinen ersten sechs Pflichtspielen im Trikot von Miami verbuchte der 36-Jährige neun Tore sowie einen Assist.