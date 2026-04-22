Bei Entlassung: Winkt Rosenior eine Mega-Abfindung?

Durch die anhaltende Krise beim FC Chelsea gerät zunehmend auch Trainer Liam Rosenior in die Kritik. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, wird intern an der Stamford Bridge eine Entlassung des 41-Jährigen diskutiert und scheint fast schon unvermeidlich. Die Blues verfolgen laut der Zeitung den Plan, künftig wieder auf einen Startrainer zu setzen.

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Rosenior hatte erst im Januar von Enzo Maresca übernommen und einen bis 2032 datierten Vertrag unterschrieben. Pro Saison kassiert er 4,6 Millionen Euro, folglich würde bei der Entlassung noch eine Zahlung von knapp 28 Millionen ausstehen. Nach der 0:3-Niederlage bei Brighton & Hove Albion am gestrigen Dienstag ist die Champions League für den amtierenden Klub-Weltmeister in weite Ferne gerückt.