FC Bayern: Sonderlob für Tel

Sowohl Thomas Tuchel als auch Harry Kane sind voll des Lobes für Mathys Tel. Im Rahmen einer Medienrunde sagte der Trainer des FC Bayern: „Wir sind glücklich, dass er hier ist. Mathys hat einen hohen Einfluss von der Bank. Er ist im Moment eine Waffe. Wir wissen, dass wir mit ihm Spiele drehen können.“

Auch Kane zeigt sich von den Leistungen des 18-Jährigen beeindruckt: „Er hatte einen richtig guten Start in die Saison. Mir gefällt, wie er trainiert – mit Vollgas, Engagement und dem Wunsch, sich immer zu verbessern.“ Laut Tuchel winken Tel in der laufenden Spielzeit auch Startelfeinsätze. Nur logisch, gelangen dem Stürmer in 54 Minuten, verteilt auf vier Bundesligapartien, drei direkte Torbeteiligungen.