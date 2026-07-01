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FCN lässt Seidel ziehen

Nick Seidel setzt seine Karriere in der 3. Liga fort. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, wechselt der 21-jährige Innenverteidiger zum SC Verl. Seidel unterschreibt beim Sportclub bis 2029.

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