FCN lässt Seidel ziehen
Nick Seidel setzt seine Karriere in der 3. Liga fort. Wie der 1. FC Nürnberg mitteilt, wechselt der 21-jährige Innenverteidiger zum SC Verl. Seidel unterschreibt beim Sportclub bis 2029.
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ℹ Nick #Seidel setzt seine Karriere in der 3. Liga fort und wechselt zum SC Verl.— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 1, 2026
Vielen Dank für deinen Einsatz und alles Gute für deine Zukunft, Nick! 🙏
Zur Meldung 👉 https://t.co/uQwIjkTXrZ#fcn pic.twitter.com/E59M3kddeB
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