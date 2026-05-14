WM-Kader: Deschamps trifft überraschende Entscheidung

Randal Kolo Muani (27) wird nicht im Kader der französischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Sommer stehen. Das berichtet die L’Équipe. Statt des ehemaligen Eintracht-Profis soll der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (28) von Crystal Palace für die Équipe Tricolore auf Torejagd gehen. Kolo Muani hatte noch im WM-Finale 2022 gegen Argentinien (5:7n.E.) fast 80 Minuten auf dem Platz gestanden und unter anderem einen Elfmeter herausgeholt.

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Nationaltrainer Didier Deschamps zieht laut der französischen Sportzeitung mit Mateta ein Profil vor, das seit der Verletzung von Hugo Ekitiké (23/FC Liverpool) nicht mehr zur Verfügung stand. Zudem habe Kolo Muani mit seinen dürftigen Leistungen für Tottenham Hotspur in der laufenden Saison nur wenig Eigenwerbung betreiben können. In 39 Pflichtspielen für die Londoner sammelte der Mittelstürmer lediglich neun Scorerpunkte. Zum Vergleich: Mateta gelangen 17 Torbeteiligungen in 47 Einsätzen.