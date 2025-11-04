Yamal-Nachfolger: Doué gewinnt Golden Boy 2025

Beim Champions League-Kracher gegen den FC Bayern am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) ist Desiré Doué wegen einer Oberschenkelverletzung zum Zuschauen gezwungen. Nun wird dem Youngster eine große Ehre zuteil. Der Offensivspieler von Paris St. Germain gewinnt den Golden Boy-Award 2025. Jährlich seit 2003 kürt die italienische Zeitung ‚Tuttosport‘ mit der prestigeträchtigen Trophäe den besten U21-Spieler der europäischen Ligen.

Der 20-jährige Franzose galt bereits im Vorfeld als großer Favorit auf die Auszeichnung und damit die Nachfolge von Vorjahressieger Lamine Yamal (18/FC Barcelona). Doué überzeugte in der Saison 2024/25 trotz seines jungen Alters mit beeindruckenden Leistungen im Pariser Starensemble. Am Ende standen in 61 Pflichtspielen 16 Tore und ebenso viele Vorlagen zu Buche. Der Höhepunkt: Der Doppelpack beim 5:1-Sieg im Champions League-Finale gegen Inter Mailand.

Der Rechtsfuß setzte sich unter anderem gegen Pau Cubarsí (18/FC Barcelona) und Kenan Yildiz (20/Juventus Turin) durch. Aus der Bundesliga standen mit Jobe Bellingham (20/Borussia Dortmund) sowie Eliesse Ben Seghir (20/Bayer Leverkusen) zwei Talente auf der Shortlist. Ein deutscher Akteur fehlte in der engeren Auswahl.