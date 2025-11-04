Menü Suche
Yamal-Nachfolger: Doué gewinnt Golden Boy 2025

Neben dem Ballon d’Or für den besten Spieler der vergangenen Spielzeit wird alljährlich auch der Golden Boy-Award für den besten U21-Spieler verliehen. In diesem Jahr erhält PSG-Youngster Desiré Doué die Auszeichnung.

von Fabian Ley
1 min.
Desiré Doué erhält den Golden Boy-Award 2025 @Maxppp

Beim Champions League-Kracher gegen den FC Bayern am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) ist Desiré Doué wegen einer Oberschenkelverletzung zum Zuschauen gezwungen. Nun wird dem Youngster eine große Ehre zuteil. Der Offensivspieler von Paris St. Germain gewinnt den Golden Boy-Award 2025. Jährlich seit 2003 kürt die italienische Zeitung ‚Tuttosport‘ mit der prestigeträchtigen Trophäe den besten U21-Spieler der europäischen Ligen.

Tuttosport
Désiré Doué è il Golden Boy Absolute Best 2025 💫

Il centrocampista francese, classe 2005, nella scorsa stagione con il suo PSG ha vinto Ligue 1, Champions League, Coppa di Francia e Supercoppa UEFA 🏆

#Tuttosport #GoldenBoy2025
Der 20-jährige Franzose galt bereits im Vorfeld als großer Favorit auf die Auszeichnung und damit die Nachfolge von Vorjahressieger Lamine Yamal (18/FC Barcelona). Doué überzeugte in der Saison 2024/25 trotz seines jungen Alters mit beeindruckenden Leistungen im Pariser Starensemble. Am Ende standen in 61 Pflichtspielen 16 Tore und ebenso viele Vorlagen zu Buche. Der Höhepunkt: Der Doppelpack beim 5:1-Sieg im Champions League-Finale gegen Inter Mailand.

Der Rechtsfuß setzte sich unter anderem gegen Pau Cubarsí (18/FC Barcelona) und Kenan Yildiz (20/Juventus Turin) durch. Aus der Bundesliga standen mit Jobe Bellingham (20/Borussia Dortmund) sowie Eliesse Ben Seghir (20/Bayer Leverkusen) zwei Talente auf der Shortlist. Ein deutscher Akteur fehlte in der engeren Auswahl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
