Bayer zieht Leihabbruch in Erwägung
Die Leihe von Axel Tape (19) zu UD Levante könnte vorzeitig abgebrochen werden. Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes gibt gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ zu Protokoll: „Bei Axel sind wir nicht zufrieden mit den Einsatzzeiten, die er in Spanien bekommt. Wir müssen überlegen, wie es mit ihm in der Wintertransferphase weitergehen kann.“
Beim La Liga-Klub sollte Tape eigentlich regelmäßig Spielpraxis sammeln. Stattdessen kommt das Abwehrtalent aber erst auf einen mickrigen Kurzeinsatz über 28 Minuten. In den vergangenen beiden Partien fehlte der französische U20-Nationalspieler sogar gänzlich im Kader. Die Leverkusener hatten Tape im Sommer 2025 ablösefrei von Paris St. Germain verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.
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