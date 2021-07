Real: Asensio will bleiben

Marco Asensio möchte zur neuen Saison wieder voll angreifen. „Meine Absicht ist es, bei Real Madrid weiterzumachen, hier großartig zu sein und den größten Beitrag zu leisten. Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Verein noch viel zu geben habe“, erklärt der 25-Jährige im Interview mit der ‚as‘. Vertraglich gebunden ist der Offensivspieler noch bis 2023.

Nach einer persönlich schwierigen Zeit, in der Asensio erst aufgrund eines Kreuzbandrisses lange außen vor war und anschließend von Zinedine Zidane lediglich als Rotationsspieler eingesetzt wurde, will der Linksfuß nun unter Neu-Trainer Carlo Ancelotti zeigen, was in ihm steckt. Den Saisonstart droht der Spanier jedoch zu verpassen, möchte er doch vorher bei den Olympischen Spielen mit Spanien eine Medaille holen.