Finale Entscheidung bei Alaba

Für David Alaba ist die Tür bei Real Madrid ab dem Sommer geschlossen. Laut Fabrizio Romano haben die Königlichen endgültig die Entscheidung gefällt, dem Österreicher keinen neuen Vertrag mehr anzubieten. Somit kann ein neuer Klub den 33-Jährigen ablösefrei verpflichten.

Wohin es für den Innenverteidiger geht, ist noch offen. Schon im Winter hatte Fenerbahce dem Vernehmen nach einen Vorstoß gewagt, auch Klubs aus der nordamerikanischen MLS und Saudi-Arabien buhlen um den Linksfuß. Alaba, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen heimgesucht wurde, will bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf sich aufmerksam machen.